Napoli | ecco il nuovo pullman Edo De Laurentiis | “È una mia idea” – FOTO E VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)-Barcellona ci sarà anche una novità logistica per il, uncon Maradona e la scritta ‘Sarò con te’. La SSCN ha svelato sui social ilbus del, che nasce da unadi Edo De. Il vice presidente delha scritto su Instagram: “Da una mia, sono veramente orgoglioso di presentare ilbue che ci accompagnerà allo stadio Maradona e in tutte le trasferte“. #ForzaSempre Thanks to: Autoservizi Grimaldi, Giuseppe Klain #GK10 pic.twitter.com/LTAWctxUWe — Official SSC(@ssc) February 23, 2022 Ildel...