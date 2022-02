Moda: As Mediobanca, cresce l'attenzione alle tematiche green, Usa più sostenibile di Europa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Dall'analisi dei bilanci di sostenibilità 2020 delle aziende del sistema Moda emerge la crescente attenzione alle tematiche Esg (Environment, Social and Governance), accelerata dalla pandemia. Questo uno dei risultati del nuovo report sul Sistema Moda dell'Area Studi Mediobanca presenta che aggrega i dati finanziari di 70 multinazionali della Moda e delle 134 grandi Aziende Moda Italia. Le multinazionali della Moda si sono impegnate per un futuro più sostenibile e per la salvaguardia dell'ambiente, con crescente incisività rispetto allo sforzo compiuto negli anni precedenti. Diminuiscono i consumi idrici (da 350 m3 di acqua consumata per un milione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Dall'analisi dei bilanci di sostenibilità 2020 delle aziende del sistemaemerge lanteEsg (Environment, Social and Governance), accelerata dalla pandemia. Questo uno dei risultati del nuovo report sul Sistemadell'Area Studipresenta che aggrega i dati finanziari di 70 multinazionali dellae delle 134 grandi AziendeItalia. Le multinazionali dellasi sono impegnate per un futuro piùe per la salvaguardia dell'ambiente, connte incisività rispetto allo sforzo compiuto negli anni precedenti. Diminuiscono i consumi idrici (da 350 m3 di acqua consumata per un milione di ...

