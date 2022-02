Meloni vola negli Usa, ospite dei conservatori in Florida (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Trasferta negli Usa per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. A quanto apprende AdnKronos il presidente di Fdi è attesa al Cpac, che si svolge quest’anno a Orlando, in Florida, da domani fino a domenica 27 febbraio. Il Conservative Political Action Conference, è la conferenza politica annuale dei conservatori Usa, inaugurata da Ronald Reagan nel ’74, cui partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e leader internazionali. Meloni interverrà il 26 febbraio alle 12.45, all’interno del panel ‘Cpac: The Whole World is Watching’, al tavolo degli ospiti internazionali. Il viaggio di Meloni arriva in un momento di grandi fibrillazioni internazionali, legate in particolare alla crisi Russia-Ucraina. Nelle scorse ore, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – TrasfertaUsa per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. A quanto apprende AdnKronos il presidente di Fdi è attesa al Cpac, che si svolge quest’anno a Orlando, in, da domani fino a domenica 27 febbraio. Il Conservative Political Action Conference, è la conferenza politica annuale deiUsa, inaugurata da Ronald Reagan nel ’74, cui partecipano attivistie politici da tutti gli Stati Uniti e leader internazionali.interverrà il 26 febbraio alle 12.45, all’interno del panel ‘Cpac: The Whole World is Watching’, al tavolo degli ospiti internazionali. Il viaggio diarriva in un momento di grandi fibrillazioni internazionali, legate in particolare alla crisi Russia-Ucraina. Nelle scorse ore, ...

