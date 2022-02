"Lo consiglio a persone di età avanzata, così...". Ariete, la cannonata in radio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E' la cantante simbolo della Generazione Z. Stavolta, Ariete - romana e giovanissima - presenta il suo nuovo lavoro musicale sparando una cannonata senza precedenti. Ma andiamo per gradi. La Generazione Zeta, e non solo, ama Ariete (alias Arianna Del Ghiaccio). Cantautrice romana, classe 2002, negli ultimi mesi si è fatta conoscere dal pubblico grazie ad uno stile unico, che porta in radiovisione su RTL 102.5 nel corso di "The Flight" con Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Francesco Taranto. Ariete trascorre un'ora negli studi milanese tra musica e racconti. Ad Ariete viene affibbiata l'etichetta di “bedroom pop”, ovvero il pop da camera da letto. È un'etichetta che le appartiene? “Tutto è nato perché quando stavo per pubblicare il mio primo Ep ho conosciuto la mia etichetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E' la cantante simbolo della Generazione Z. Stavolta,- romana e giovanissima - presenta il suo nuovo lavoro musicale sparando unasenza precedenti. Ma andiamo per gradi. La Generazione Zeta, e non solo, ama(alias Arianna Del Ghiaccio). Cantautrice romana, classe 2002, negli ultimi mesi si è fatta conoscere dal pubblico grazie ad uno stile unico, che porta invisione su RTL 102.5 nel corso di "The Flight" con Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Francesco Taranto.trascorre un'ora negli studi milanese tra musica e racconti. Adviene affibbiata l'etichetta di “bedroom pop”, ovvero il pop da camera da letto. È un'etichetta che le appartiene? “Tutto è nato perché quando stavo per pubblicare il mio primo Ep ho conosciuto la mia etichetta ...

