LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Rastelli ed Egholm in fuga. Si avvicina la salita finale! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 41 km/h la media dopo tre ore di corsa. 12.07 Cala vistosamente il vantaggio dei due di testa. Ora il gruppo è a meno di 4?. 50 km all’arrivo. 12.04 Tra 10 km ci sarà il secondo sprint intermedio di giornata. Ricordiamo che il primo è stato vinto da Egholm davanti a Rastelli. Terzo il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). 11.58: Mancano 57 km al traguardo, tra una ventina di km si inizierà a salire. Situazione invariata 11.52: Si rialza di nuovo il gruppo e i due di testa ne approfittano per riconquistare oltre un minuto di vantaggio: 6’51” quando mancano 60 km al traguardo 11.45: Ricomincia il lavoro del gruppo da dietro. Quando mancano 47 km all’inizio della salita Rastelli ed Egholm hanno un vantaggio di 5’26” 11.38: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 41 km/h la media dopo tre ore di corsa. 12.07 Cala vistosamente il vantaggio dei due di testa. Ora il gruppo è a meno di 4?. 50 km all’arrivo. 12.04 Tra 10 km ci sarà il secondo sprint intermedio di giornata. Ricordiamo che il primo è stato vinto dadavanti a. Terzo il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). 11.58: Mancano 57 km al traguardo, tra una ventina di km si inizierà a salire. Situazione invariata 11.52: Si rialza di nuovo il gruppo e i due di testa ne approfittano per riconquistare oltre un minuto di vantaggio: 6’51” quando mancano 60 km al traguardo 11.45: Ricomincia il lavoro del gruppo da dietro. Quando mancano 47 km all’inizio dellaedhanno un vantaggio di 5’26” 11.38: ...

