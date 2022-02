Latte di cavalla | perché berlo | quanto costa e dove trovarlo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sano, ricco di nutrienti e un vero e proprio concentrato di benessere: stiamo parlando deldi, un prodotto che oltre a essere povero di grassi è molto importante per il sistema immunitario. Insieme aldi asina è quello che più somiglia almaterno, per questa ragione può essere un ottimo sostituto per i bambini che presentano allergie alvaccino. Non è ancora facilmente reperibile, in Europa infatti è molto più diffuso quello di asina, ma è invece molto utilizzato in Asiaviene impegato anche per la produzione del kumis. Si tratta di una bevanda molto diffusa nell’area centrale di questo continente, che si realizza con la ferrmentazione deldi giumenta.di...