I tesori custoditi a Monreale volano a New York per la mostra “Constancia”

L'Evangelistario che il re Guglielmo II volle per la sua Cattedrale d'oro di Monreale, custodito presso la Biblioteca "Ludovico II De Torres" del Seminario Arcivescovile di Monreale, sarà tra i tesori della mostra "Constancia. Donne e potere nella Sicilia mediterranea di Federico II", che si apre il 7 marzo 2022 all'Istituto Italiano di Cultura di New York.

