I ritratti indefiniti di Giorgio Sannino | persi tra travolgenti emozioni e fragilità esistenziali

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ritratto ha costituito un punto fermo essenziale nella pittura di ogni tempo, aderendo secolo dopo secolo alle linee guida dei vari movimenti artistici che si sono susseguiti, a volte evolvendosi, altre tornando verso il passato; la natura umana, le sue pulsioni, gli sguardi, i sorrisi, i pensieri celati dietro un’espressione enigmatica, affascinano da sempre artisti di ogni epoca e l’evoluzione di questo particolare genere pittorico non poteva non trovare uno spazio tutto suo anche nella contemporaneità con tutte le difficoltà che il vivere moderno porta con sé. Il protagonista di oggi sceglie proprio il ritratto per farne il suo tratto artistico distintivo, quello attraverso cui la sua sensibilità può dare libero sfogo all’interpretazione del mondo che gli ruota intorno. Il ritratto ebbe la sua massima affermazione con il consolidarsi della nuova classe borghese per cui era una ...