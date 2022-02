“Ho un problema con lei”. Ida, qui finisce male: il cavaliere già frena. Ma finisce massacrato da Tina (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nuova puntata di Uomini e Donne e ancora una volta Ida Platano è stata protagonista insieme al cavaliere che sta conoscendo, Alessandro Vicinanza. Sin dal primo appuntamento tra i due c’è stato un bel feeling. Tra i due ci sono già stati baci, abbracci e dimostrazioni che hanno convinto entrambi a portare avanti la conoscenza. Per Ida Platano sembra essere un momento felice dopo la delusione di Riccardo Guarnieri, incontrato proprio a Uomini e Donne e in cui aveva creduto fortemente. Per un periodo la dama è stata lontana dal parterre di Uomini e Donne per poi ritornare e fare la conoscenza prima di Marcello Messina e poi di Diego Tavani. Anche con loro non c’è stato il lieto fine per vari motivi, ma Ida Platano crede nell’amore e si è rimessa nuovamente in gioco all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Negli ultimi giorni ha conosciuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nuova puntata di Uomini e Donne e ancora una volta Ida Platano è stata protagonista insieme alche sta conoscendo, Alessandro Vicinanza. Sin dal primo appuntamento tra i due c’è stato un bel feeling. Tra i due ci sono già stati baci, abbracci e dimostrazioni che hanno convinto entrambi a portare avanti la conoscenza. Per Ida Platano sembra essere un momento felice dopo la delusione di Riccardo Guarnieri, incontrato proprio a Uomini e Donne e in cui aveva creduto fortemente. Per un periodo la dama è stata lontana dal parterre di Uomini e Donne per poi ritornare e fare la conoscenza prima di Marcello Messina e poi di Diego Tavani. Anche con loro non c’è stato il lieto fine per vari motivi, ma Ida Platano crede nell’amore e si è rimessa nuovamente in gioco all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Negli ultimi giorni ha conosciuto ...

Advertising

fattoquotidiano : Carlo Calenda con il suo veto al Movimento “non è certo un problema”, giurano i Cinque Stelle. Ma l’Enrico Letta ch… - nzingaretti : A #Torresina centinaia di famiglie vivono senza servizi, illuminazione e marciapiedi. Grazie alla collaborazione… - juventusfc : ?? Allegri: «@bonucci_leo19 si è allenato con la squadra e non ha sentito dolore, averlo a disposizione è un success… - MarcoMangiante : @Giacin80 @MercurioPsi @eugenio_patane @FMagliaro @gualtierieurope Esattamente, non riescono a fare neanche quello.… - takemehomejoon : RT @FL0WERB0YNAMU: anche io sono incazzata ma sono incazzata con il fandom americano che passa le giornate a fare la vittima come se non fo… -