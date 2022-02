Giugliano piange Caterina | muore improvvisamente a 44 anni

Advertising

occhio_notizie : La #Campania piange Francesco: un giovane papà stroncato da un brutto male | -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano piange

... Pomigliano,, Palma Campania, Battipaglia, nel loro silenzio, mai letto né interpretato ... storico "cafe' chantant" della Galleria Umberto I di Napoli! Napolila presa in giro in cui è ...VillariccaGiusy Barbato: morta di covid a 37 anni La donna era risultata positiva al virus ...comunicazione del 22 era stato programmato un tampone in data 23 presso il casello di. La ...GIUGLIANO – Un’altra giovane vittima figlia del nostro tempo: Francesco Di Niola, 45 anni è morto ieri pomeriggio a causa di un tumore che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari in soli due mesi.Lutto a Giugliano per la morte di Zaccaria De Carlo, stimato caposala in pensione dell’ospedale Monaldi. L’infermiere era molto stimato da amici e colleghi. Anche se era andato in pensione ...