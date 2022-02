Ginnastica | Italia in scena alla Coppa del Mondo | Macchini e Grasso guidano gli azzurri a Cottbus

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Primo appuntamento internazionale della stagione per la Nazionalena diartistica. Saranno gli uomini a battezzare le pedane del panorama mondiale: l’appuntamento è nel weekend del 24-27 febbraio con la prima tappa delladeldi specialità, che andrà in(Germania). Il cammino riprende dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, si ripartevolta di Parigi 2024, ormai distante soltanto un paio di anni. Ladelsarà decisamente importante nel prossimo futuro, poiché assegnerà alcuni pass per i Giochi. Tagliandi che l’spera di non dover rincorrere, poiché l’obiettivo è quello di qualificare l’intera squadraprossima edizione della kermesse a ...

...la prima tappa della Coppa del Mondo 2022 diArtistica . Il massimo circuito internazionale riservato alle singole specialità per attrezzo vede tra i convocati, a rappresentare l'......a causa dell'emergenza sanitaria e dell'aumento dei casi Covid a Martina come in tutta. ...Nazionale italiana di pallacanestro con Sindrome di Down Giusy Ancona tecnica federale di...PALERMO – L’atleta è una figura sportiva che incarna diversi valori, sia fisici che morali. L’immagine di questi è sempre stata diversa dalle altre: impegno, sacrificio, rinunce sono alcuni degli aspe ...Thomas, che si allena alla Polisportiva Celle di Rimini, è partito per la Germania con il tecnico Pietro Di Pumpo, anche lui convocato ufficialmente dalla Federazione Italiana di Ginnastica Artistica.