GF Vip, Miriana si scaglia contro Delia: «Il bacio con Soleil non è normale. Così hai dato ragione ad Alex» – Video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Miriana Trevisan - US Endemol Shine Il bacio inaspettato (?) tra Soleil Sorge e Delia Duran non è proprio andato a genio a Miriana Trevisan. Nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip, la showgirl ha infatti espresso alla coinquilina tutto il suo dissenso, precisando che "ci sono cose che non mi tornano" tra lei ed Alex Belli. Risentita per alcuni commenti fatti in confessionale sul famoso triangolo – "Qui non ci sono né vittime, né carnefici" – Delia ha deciso di affrontare Miriana per chiederle delle spiegazioni. La showgirl ha Così perseverato nel suo pensiero, ammettendo che con il suo ritorno Alex ha dimostrato che, esattamente come sosteneva, si sarebbe trovata bene con Soleil

