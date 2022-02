Gasperini infuriato contro il VAR | l’ha detto in diretta!

Advertising

NoRespect1959 : RT @CapitanArkham: #Gasperini ha ragione ad essere infuriato. #FiorentinaAtalanta #ilpoteredilotito - Dalla_SerieA : Gasperini espulso e insultato dai tifosi in Fiorentina-Atalanta - - CapitanArkham : #Gasperini ha ragione ad essere infuriato. #FiorentinaAtalanta #ilpoteredilotito - tuttoatalanta : Sky, la moviola - Marocchi: 'Hateboer è lontano dall'azione, anch'io come Gasperini mi sarei infuriato'… - sportli26181512 : #Gasperini espulso e insultato dai tifosi in #Fiorentina-#Atalanta: L'allenatore nerazzurro si è infuriato per l'an… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini infuriato

'Questo non è più calcio': ecco il- pensiero al momento della sua espulsione in Fiorentina - Atalanta . L'allenatore dei bergamaschi,con il Var per aver annullato il gol dell'1 - 1 a Malinovskyi per la posizione ...Proteste nerazzurre per un gol annullato a Malinovskyi, cone allontanato dalla panchina dall'arbitro Doveri. Toscani ora a quota 42, a - 2 dai bergamaschi che non vincono in ...“Questo non è più calcio”: ecco il Gasperini-pensiero al momento della sua espulsione in Fiorentina-Atalanta. L’allenatore dei bergamaschi, infuriato con il Var per aver annullato il gol dell’1-1 a Ma ...Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, protesta in maniera accesa e si guadagna un'espulsione da parte del direttore di gara: silenzio stampa per la Dea ...