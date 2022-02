Europa League | Xavi carica il Barcellona | “Col Napoli come una finale”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildomani è più difficile da affrontare, gioca in casa e farà pressing, sarà un match di grande intensità, una guerra di calcio per dominare il possesso palla. Ma noi cercheremo la vittoria con coraggio, al Maradona ce la giochiamouna“. Dopo l’1-1 diarriva determinato aper giocarsi fino in fondo i sedicesimi con ildopo l’1-1. Il suo Barca è pronto a dare tutto per “una partita che ha il sapore della Champions visto anche il livello del, della sua classifica, del tecnico e dei giocatori“, diceè alla guida del suo Barca dall’inizio di novembre, è tornato in panchina dopo anni vissuti da star del centrocampo, e ora sta ...