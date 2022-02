Effigi Editore lancia la collana Storia Sguardi Icone

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Esce in libreria, per, una nuovadi studi per la valorizzazione dei patrimoni fotografici. Le opere sono custoditi alla Fondazione AAMOD e non solo. Accanto alla periodica pubblicazione degli Annali dell’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico si aggiunge. Una serie di volumi che approfondisce la ricerca nel campo degli studi storici