Draghi non piace più: il premier perde 4 punti in 20 giorni. L'incubo di finire come l'altro Mario

Non è sicuro, ma è molto probabile che da qualche parte Mario Draghi tenga ben nascosta una fotografia dell'altro Mario, Monti per intenderci, tecnico come lui e che prima di lui incarnò la missione salvifica. Ricordate? All'epoca si trattava di spegnere la miccia dello spread tra i nostri Btp e i Bund tedeschi, l'anno scorso di debellare la pandemia. Allora, come ora, il Tecnico Incaricato dal Colle fu accolto dagli osanna della stampa, proprio come oggi inversamente proporzionali al sentimento popolare. Dieci anni fa le regole della comunicazione imposero al Mario dell'epoca di archiviare gli sgargianti colori del berlusconismo declinante per sostituirli con l'anonimo verde del suo loden. Per Draghi si profila un esito alla ...

