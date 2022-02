Caso Plusvalenze – Possibile deferimento per il Napoli, ecco cosa rischia la società (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La società di De Laurentiis potrebbe rischiare il deferimento per alcune Plusvalenze sospette. Il Napoli rischia una denuncia. ecco quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ladi De Laurentiis potrebbere ilper alcunesospette. Iluna denuncia.quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Miziok67 : RT @ilbanale: @GiovaAlbanese In effetti, solo nell’ultimo anno: Caso Suarez Plusvalenze Un suicidio strano Biglietti gestiti dalla Ndranghe… - ParliamoDiNews : Caso plusvalenze, Di Lello: `Siamo alla conclusione delle indagini, ecco cosa rischia il Napoli` #plusvalenze… - zecco77 : @ilbanale @GiovaAlbanese Caso Suzarez smontato, Plusvalenze smontate, suicidi ne capitano ahimè ogni giorno e non s… - FraRossi1979 : RT @corradone91: Le società indagate dalla Procura #FIGC per il caso-plusvalenze sono #Empoli, #Genoa, #Juventus, #Napoli e #Sampdoria (A),… - infoitsport : Caso plusvalenze: Juve e Napoli a rischio deferimento per illecito amministrativo | Udinese Blog -