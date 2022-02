Carnevale 2022: stop alle lezioni dal 28 febbraio in alcune regioni, altre anticipano al 26. Calendario (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo le vacanze di Natale arriva lo stop di Carnevale per le lezioni sia in presenza che a distanza, laddove vi siano classi in Dad. Lo stop per Carnevale non è previsto da tutti i calendari scolastici regionali, ma alcune scuole, in autonomia, possono aver deliberato le vacanze, anche se le regioni non le hanno previste. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo le vacanze di Natale arriva lodiper lesia in presenza che a distanza, laddove vi siano classi in Dad. Lopernon è previsto da tutti i calendari scolastici regionali, mascuole, in autonomia, possono aver deliberato le vacanze, anche se lenon le hanno previste. L'articolo .

