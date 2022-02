Caracciolo demolisce Biden: “Sta sbagliando tutto con sanzioni ridicole che rafforzano Putin” (video) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il direttore di Limes Lucio Caracciolo commenta le parole di Biden contro la Russia e l’annuncio delle sanzioni formulando un giudizio pesante: “Se Putin ha intenzione di arrivare a Kiev, non lo fermeranno di certo le sanzioni”, spiega a Otto e mezzo, interrogato da Lilli Gruber in studio. Caracciolo, profondo esperto di politica estera, non lesina giudizi taglienti nei confronti dell’amministrazione americana. “Biden non sta giocando brillantemente la partita in Ucraina, c’è troppo dislivello tra l’enfasi delle sue parole sull’invasione dei russi e la marcia su Kiev e le sanzioni ai familiari di Putin e ai parlamentari che hanno votato il riconoscimento del Donbass, anche perché lo ha votato tutta la Duma e non si capisce come faccia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il direttore di Limes Luciocommenta le parole dicontro la Russia e l’annuncio delleformulando un giudizio pesante: “Seha intenzione di arrivare a Kiev, non lo fermeranno di certo le”, spiega a Otto e mezzo, interrogato da Lilli Gruber in studio., profondo esperto di politica estera, non lesina giudizi taglienti nei confronti dell’amministrazione americana. “non sta giocando brillantemente la partita in Ucraina, c’è troppo dislivello tra l’enfasi delle sue parole sull’invasione dei russi e la marcia su Kiev e leai familiari die ai parlamentari che hanno votato il riconoscimento del Donbass, anche perché lo ha votato tutta la Duma e non si capisce come faccia ...

