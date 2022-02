Bmw Serie 2 Active Tourer 2022 | alla guida della seconda generazione

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La familiare compattacasa di Monaco guadagna tanto dalle nuove elettriche i4 e iX per offrire un prodotto più tecnologico e maturo. Il look è ispiratoberlina3 ed è arricchito da ...

La familiare compatta della casa di Monaco guadagna tanto dalle nuove elettriche i4 e iX per offrire un prodotto più tecnologico e maturo. Il look è ispirato alla berlina3 ed è arricchito da dettagli curati come il doppio rene maggiorato che nasconde il radar e la griglia attiva. Le dimensioni crescono di poco, con una lunghezza di 4,38 m e una larghezza di 1,82 ...2 Active Tourer (2021) 98 Gli occhi sono tutti per lei. Sbalzi ridotti, cofano corto e lunotto praticamente verticale sono le peculiarità della nuova Active Tourer, anche se la macchina è ...Start/Stop Automatico, Luci diurne LED, USB, Bluetooth, Autoradio digitale, Telecamera per parcheggio assistito, Specchietti laterali elettrici, Sensori di parcheggio posteriori, Sensori di parcheggio ...Fatturabile, Pronta consegna, Importo finanziabile, Unico proprietario. Chiamata automatica per emergenze, Chiusura centralizzata telecomandata, Climatizzatore automatico, 2 zone, Controllo vocale, ...