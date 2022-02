Auriemma controcorrente | “Per battere il Barcellona non serve un miracolo | punto su un azzurro”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Raffaeleè intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclubitalia alla vigilia della gara di ritorno di Europa League con ilallo Stadio Maradona. Il giornalista ha definito il pareggio di Cagliari “una benedizione divina” e ha affermato che il Napoli è del tutto in corsa per il titolo in campionato, ricoprendo di elogi Victor Osimhen, la vera punta di diamante dell’attacco. E sulla delicata partita europea,pensa che solo in un modo il Napoli potrà spuntarla: giocando come sa fare. Di seguito le sue parole: “Spalletti può aver fatto bene o male a cambiare modulo a Cagliari, ma è uno che calcola tutte le mosse. Sa che Napoli può vincere lo scudetto. Nemmeno le altre stanno facendo meglio, la lotta sarà a tre e ci sono ancora altre dodici giornate. La classifica ...