Anna Tatangelo: figlio, fidanzato Livio Cori e vita privata dell’ex di Gigi D’Alessio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Anna Tatangelo è una cantante che dalla periferia è riuscita ad ottenere grande successo nel panorama musicale italiano. Ha fatto parlare della sua vita sentimentale soprattutto per la sua storia con il cantante Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo: vita privata Anna Tatangelo è nata il 9 gennaio del 1987 a Sora, in provincia di Frosinone. La musica è da sempre stata la sua passione e fin da giovanissima ha iniziato ad intraprendere questa strada. Nel 1999 si aggiudica il secondo posto al Minifestival della canzone di Viterbo, vincendolo l’anno successivo. Nel 2001, a 14 anni, la Rai la sceglie per il Girofestival dove ha la possibilità di presentare il suo primo brano inedito, Dov’è il coraggio, e firmare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è una cantante che dalla periferia è riuscita ad ottenere grande successo nel panorama musicale italiano. Ha fatto parlare della suasentimentale soprattutto per la sua storia con il cantanteè nata il 9 gennaio del 1987 a Sora, in provincia di Frosinone. La musica è da sempre stata la sua passione e fin da giovanissima ha iniziato ad intraprendere questa strada. Nel 1999 si aggiudica il secondo posto al Minifestival della canzone di Viterbo, vincendolo l’anno successivo. Nel 2001, a 14 anni, la Rai la sceglie per il Girofestival dove ha la possibilità di presentare il suo primo brano inedito, Dov’è il coraggio, e firmare ...

Advertising

andrea_gasperin : RT @hipsterdelcazzo: “Anna tatangelo è Nata da una costola di Renato balestra” - hipsterdelcazzo : “Anna tatangelo è Nata da una costola di Renato balestra” - RADIOEFFEITALIA : Anna Tatangelo - Appartamento - vanellopeb : @thepalecountess Per carità son scelte, poi è una bella ragazza, ma concordo. Un po' come fece Anna Tatangelo, Maisie Williams ed altre. - InkSonoro : Gli ospiti musicali di Michelle Impossible ?? Ghemon, Massimo Ranieri Official, Nina Zilli e i compagni di viaggio a… -