Totti e Ilary Blasi in crisi? Il gossip che sta coinvolgendo la coppia è finito in mano ai bookie | fanno pace 1 | 40 | si lasciano 2 | 80

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - Gazzetta_it : Totti, le voci si infittiscono: ci sarebbe Noemi Bocchi dietro la rottura con Ilary Blasi - unicornscaramel : RT @pjacapulita: Totti vede la moglie lasciare sbadatamente il barattolo del caffè aperto e le dice amo chiudi il caffè che perde l'aroma I… - _______kenzo___ : Ora non vorrei che le tensioni fra Ucraina e Russia ci distraessero dalla crisi fra Totti e Ilary... #Ucraina… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Ilary

Leggi anche >in crisi? Fan sconvolti: 'Non può essere vero'. E nel gossip spunta la Noemi sbagliata Chi è Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di FrancescoLa nuova fiamma di...La fine (o presunta tale) della storia d'amore quasi ventennale tra FrancescoBlasi, e la presenza di una nuova fiamma di nome Noemi , ha letteralmente sconvolto tutti. Non solo i più accaniti fan della coppia o i tifosi della Roma, che continuano a non crederci - ...Chi è Noemi Bocchi, la presunta fiamma di Francesco Totti (è uguale ad Ilary Blasi). ecco le foto ed i retroscena del gossip.Bionda, affascinante, fisico scultoreo. No, non stiamo parlando di Ilary Blasi, ma della nuova fidanzata di Francesco Totti, che da diverso tempo starebbe frequentando Noemi Bocchi. Certezze non ...