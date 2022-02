Torino, su Bremer mezza Italia e la Premier: la Juve ha un’idea (Di martedì 22 febbraio 2022) Bremer, difensore del Torino, è finito nel mirino di diverse squadre sul mercato tra Italia e Premier League: la Juventus ha un’idea Il difensore del Torino, Bremer, è entrato al centro di un vortice di mercato. Tante le squadre interessate al brasiliano dall’Italia alla Premier League. In Serie A la Juventus ha l’idea per provare a bruciare la concorrenza, quella di inserire come contropartita Mandragora. Non solo i bianconeri ma anche Milan, Inter e Napoli sul granata oltre a Tottenham e Bayern Monaco in Bundesliga. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022), difensore del, è finito nel mirino di diverse squadre sul mercato traLeague: lantus haIl difensore del, è entrato al centro di un vortice di mercato. Tante le squadre interessate al brasiliano dall’allaLeague. In Serie A lantus ha l’idea per provare a bruciare la concorrenza, quella di inserire come contropartita Mandragora. Non solo i bianconeri ma anche Milan, Inter e Napoli sul granata oltre a Tottenham e Bayern Monaco in Bundesliga. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

2003_manchester : RT @Sianews_: Il #Lille sembra aver alzato la richiesta per #Botman e il #Milan non vuole farsi trovare impreparato. Sembra che il pian… - CalcioNews24 : #Bremer nella lista di diversi club, la #Juventus ha una carta da giocarsi ?? - Cristopher_2015 : I contatti e i discorsi tra #Torino e il #Milan per #Bremer partono da lontanissimo.. ecco perché il Milan sarebbe… - lorena_lorena57 : @IlBuonFabio @tuttosport Bremer rinnova per non lasciare il Torino a zero. Proprio come Dollarumma, il turco e ades… - Roby848484 : RT @antigiannino96: Avvistati in questo momento a Casa Milan l’agente di Bremer ed Enzo Arlotta intermediario con il Torino. -