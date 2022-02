Pd, Letta blinda l'alleanza con il M5s: "E' il cemento" - E frena sulle larghe intese (Di martedì 22 febbraio 2022) Il segretario del Pd ha così indirettamente riposto a Carlo Calenda, che con il suo 'niet' ai Cinquestelle dopo l'invito di Letta a entrare nella coalizione di centrosinistra, aveva fatto pensare a un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) Il segretario del Pd ha così indirettamente riposto a Carlo Calenda, che con il suo 'niet' ai Cinquestelle dopo l'invito dia entrare nella coalizione di centrosinistra, aveva fatto pensare a un ...

Advertising

bravalfio : RT @ludmyla2803: Non parlatemi di alleanza #giallorossa per favore. Mai più! #Conte lasci perdere gli incontri con #OcchiDiTigre, per favor… - telodogratis : Letta indica le priorità del Pd e ‘blinda’ il percorso con il M5s - ludmyla2803 : Non parlatemi di alleanza #giallorossa per favore. Mai più! #Conte lasci perdere gli incontri con #OcchiDiTigre, pe… - ArcaduAngelo : RT @Agenzia_Italia: #Letta indica le priorità del #Pd e 'blinda' il percorso con il M5s ?? @Paolo22901759 - Paolo22901759 : RT @Agenzia_Italia: #Letta indica le priorità del #Pd e 'blinda' il percorso con il M5s ?? @Paolo22901759 -