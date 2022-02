Lampedusa | sull' approdo sognato | si incagliano barconi e speranze

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa sull

Regione Sicilia

Continuano le operazioni di soccorso dei migranti. Solo la Guardia Costiera ne ha soccorsi 600 tra la Calabria e Sicilia. L'isola si candida per un centro studi nell'ex base militare... sistema di monitoraggio della biodiversità marina basato proprio'analisi del DNA ambientale ...Elena Valsecchi - in circa il 50 per cento dei campioni prelevati al largo dell'isola di...“L’impegno di Lampedusa e della sua comunità sul fronte dell’accoglienza umanitaria – aggiunge Martello – è riconosciuto ed apprezzato a livello internazionale ma è arrivato il momento per la nostra ...Continuano le operazioni di soccorso dei migranti. Solo la Guardia Costiera ne ha soccorsi 600 tra la Calabria e Sicilia. L'isola si candida per un centro studi nell'ex base militare ...