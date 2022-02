La Blockchain nel mercato immobiliare: perché è una mossa vincente utilizzarla (Di martedì 22 febbraio 2022) Come si possono “incastrare” Blockchain e immobiliare? Il tema è nuovo e complesso. Molto spesso si associa al concetto di Blockchain soltanto quello di criptovaluta, i vari Bitcoin, Ethereum e altri. Nel campo del real estate, però, l’obiettivo futuribile di “comprarsi casa pagandola in Bitcoin” è ancora di là da venire, sia per questioni di legislazione, sia per un oggettivo grado di rischio che le criptomonete portano con sé. Puoi trovare l’approfondimento completo sul Magazine di immobiliare.it. Rete sicura e senza un registro unico Ben più interessante, invece, è l’utilizzo della Blockchain come modalità di scrittura dei contratti, delle transazioni e dei vari passaggi burocratici che precedono una compravendita immobiliare. Che cos’è la Blockchain? È un registro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Come si possono “incastrare”? Il tema è nuovo e complesso. Molto spesso si associa al concetto disoltanto quello di criptovaluta, i vari Bitcoin, Ethereum e altri. Nel campo del real estate, però, l’obiettivo futuribile di “comprarsi casa pagandola in Bitcoin” è ancora di là da venire, sia per questioni di legislazione, sia per un oggettivo grado di rischio che le criptomonete portano con sé. Puoi trovare l’approfondimento completo sul Magazine di.it. Rete sicura e senza un registro unico Ben più interessante, invece, è l’utilizzo dellacome modalità di scrittura dei contratti, delle transazioni e dei vari passaggi burocratici che precedono una compravendita. Che cos’è la? È un registro ...

Advertising

Ilmiglia_twitta : Immaginazione o realtà? Evoluzione o Rivoluzione? Pensa in chiave digitale con le nostre tecnologie di frontiera. E… - VarPrime : Cosa possiamo fare per combattere la contraffazione, che nel solo 2020 ha causato un danno stimato in 5,2 miliardi… - CheffWallets : RT @nft_in_italia: Presto inizierò a condividere notizie e informazioni su tutto quello che ho imparato nel mondo degli #nft tra diverse b… - nft_in_italia : Presto inizierò a condividere notizie e informazioni su tutto quello che ho imparato nel mondo degli #nft tra dive… - syntropy_italia : ?? Le reti Layer Zero consentono alle blockchain di connettersi e comunicare senza interruzioni, consentendo la mig… -

Ultime Notizie dalla rete : Blockchain nel Tre domande su Metaverso e NFT: risponde l'esperto ... immagini che diventano oggetti esclusivi, come qualsiasi bene fisico, sfruttando la blockchain, ... al costume da fare indossare al proprio personaggio nel videogame preferito, a un paio di scarpe o ...

Criptovalute nel mondo dello sport: diffusione in crescita ...numero di accordi di sponsorizzazione sportiva siglati dalle società di criptovalute o blockchain ... Le due tipologie di criptovalute nel mondo dello sport più diffuse sono i Fan Token e gli NFT/oggetti ...

La Blockchain nel mercato immobiliare: perché è una mossa vincente utilizzarla Il Fatto Quotidiano Tokenizzazione e Aste. La Blockchain irrompe nell’immobiliare Il tema è nuovo e complesso. Molto spesso si associa al concetto di blockchain soltanto quello di criptovaluta, i vari Bitcoin, Ethereum e altri. Nel campo del real estate, però, l’obiettivo ...

Criptovalute nel mondo dello sport: diffusione in crescita La ricerca Nielsen Fan Insights fotografa la circolazione delle criptovalute nel mondo dello sport in Italia e il 10% ... sportiva siglati dalle società di criptovalute o blockchain negli ultimi due ...

... immagini che diventano oggetti esclusivi, come qualsiasi bene fisico, sfruttando la, ... al costume da fare indossare al proprio personaggiovideogame preferito, a un paio di scarpe o ......numero di accordi di sponsorizzazione sportiva siglati dalle società di criptovalute o... Le due tipologie di criptovalutemondo dello sport più diffuse sono i Fan Token e gli NFT/oggetti ...Il tema è nuovo e complesso. Molto spesso si associa al concetto di blockchain soltanto quello di criptovaluta, i vari Bitcoin, Ethereum e altri. Nel campo del real estate, però, l’obiettivo ...La ricerca Nielsen Fan Insights fotografa la circolazione delle criptovalute nel mondo dello sport in Italia e il 10% ... sportiva siglati dalle società di criptovalute o blockchain negli ultimi due ...