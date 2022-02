Juve, incontro con l’agente di Morata: le ultime sul futuro dell’attaccante (Di martedì 22 febbraio 2022) Juve, Morata potrebbe restare a Torino. incontro tra la dirigenza e il suo agente a prima della sfida contro il Villarreal Secondo Sky Sport, l’agente di Alvaro Morata, avrebbe raggiunto il calciatore spagnolo a Villarreal, dove si trova la Juventus, per il match di Champions di questa sera. Motivo dell’incontro è il possibile riscatto di Morata, in prestito dall’Atletico, da parte dei bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022)potrebbe restare a Torino.tra la dirigenza e il suo agente a prima della sfida contro il Villarreal Secondo Sky Sport,di Alvaro, avrebbe raggiunto il calciatore spagnolo a Villarreal, dove si trova lantus, per il match di Champions di questa sera. Motivo dell’è il possibile riscatto di, in prestito dall’Atletico, da parte dei bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

