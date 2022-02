Ilary Blasi, Francesco Totti e i loro 20 anni d'amore: la storia, il matrimonio, i figli e l'ombra del divorzio (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono una delle coppie più amate d'Italia e in molti speravano di non leggere mai la notizia di un loro possibile divorzio. Da ieri pomeriggio non si parla d'altro e ogni nuovo articolo offre un dettaglio diverso e sempre... Leggi su europa.today (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono una delle coppie più amate d'Italia e in molti speravano di non leggere mai la notizia di unpossibile. Da ieri pomeriggio non si parla d'altro e ogni nuovo articolo offre un dettaglio diverso e sempre...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - finelinele : non il tg2 che parla della crisi tra ilary blasi e francesco totti - gemmapontini : RT @trash_italiano: Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco T… -