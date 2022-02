Il reporter di Ap che racconta la crisi in Ucraina in sei lingue (Di martedì 22 febbraio 2022) Il reporter dell'Associated Press Philip Crowther è conosciuto in tutto il mondo per i suoi servizi in sei lingue diverse. Ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter – che ha raggiunto milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo – con un montaggio in cui parla francese, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco e lussemburghese. Il giornalista, che è anche corrispondente dalla Casa Bianca per France 24 è nato in Lussemburgo da padre inglese e madre tedesca. Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Ildell'Associated Press Philip Crowther è conosciuto in tutto il mondo per i suoi servizi in seidiverse. Ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter – che ha raggiunto milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo – con un montaggio in cui parla francese, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco e lussemburghese. Il giornalista, che è anche corrispondente dalla Casa Bianca per France 24 è nato in Lussemburgo da padre inglese e madre tedesca.

