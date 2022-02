I topi sanno come fare per essere puntuali (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - La capacità di introspezione nell'essere in grado di stimare il tempo necessario ad eseguire un determinato compito, valutare la prestazione e correggersi per migliorare la volta successiva, non è una prerogativa dell'essere umano, ma è stato riscontrato per la prima volta anche nei ratti. Questi risultati, pubblicati sui Proceedings of the National Academy of Sciences, sono stati ottenuti grazie alla collaborazione tra ricercatori dell'Istituto di Neuroscienze Paris-Saclay (CNRS/Università Paris-Saclay), Neurospin (CEA) e un ricercatore dell'Istituto di Psicologia dell'Accademia Polacca delle Scienze. Gli scienziati hanno sviluppato un test comportamentale in cui i topi hanno imparato a premere una leva per almeno 3,2 secondi. In una seconda fase, due erogatori consegnavano una ricompensa nelle mangiatoie in base alle ... Leggi su agi (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - La capacità di introspezione nell'in grado di stimare il tempo necessario ad eseguire un determinato compito, valutare la prestazione e correggersi per migliorare la volta successiva, non è una prerogativa dell'umano, ma è stato riscontrato per la prima volta anche nei ratti. Questi risultati, pubblicati sui Proceedings of the National Academy of Sciences, sono stati ottenuti grazie alla collaborazione tra ricercatori dell'Istituto di Neuroscienze Paris-Saclay (CNRS/Università Paris-Saclay), Neurospin (CEA) e un ricercatore dell'Istituto di Psicologia dell'Accademia Polacca delle Scienze. Gli scienziati hanno sviluppato un test comportamentale in cui ihanno imparato a premere una leva per almeno 3,2 secondi. In una seconda fase, due erogatori consegnavano una ricompensa nelle mangiatoie in base alle ...

