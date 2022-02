I rifiuti diventano materiali edili sostenibili | l’impianto con tecnologia Made in Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 febbraio 2022) Lallio. Èinlache trasforma iincertificati per l’zia. Una vera e propria svolta nel campo dellatà e del recupero che ha trovato la più recente applicazione nell’innovativo impianto di smaltimento inaugurato in questi giorni ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, il primo di questa tipologia del Mezzogiorno. La struttura gestirà lo smaltimento di 30mila tonnellate diderivanti dallo spazzamento stradale provenienti da diverse aree del Sud Italia per trasformarli income sabbia, ghiaia e ghiaietto.è stato progettato dal Gruppo Esposito con sede a Lallio, alle porte di ...