I Puffi: quarant'anni dopo aver 'fondato Mediaset', gli ometti blu approdano in esclusiva su Raiplay (Di martedì 22 febbraio 2022) I Puffi Gli "strani ometti blu" arrivano in Rai a quarant'anni dal loro debutto sulle reti Fininvest. Altra epoca, altra storia. Quattro decenni più tardi, i Puffi approdano in esclusiva su Raiplay con tutte le 9 stagioni realizzate sino alla fine degli anni '90. Da ieri sono disponibili le prime 39 puntate della celebre serie TV animata, in doppio audio italiano-inglese. I 39 episodi successivi saranno disponibili da marzo. E pensare che i Puffi erano stati il simbolo dell'allora nascente Fininvest, che per prima aveva proposto la serie animata al pubblico nazionale dopo una iniziale trasmissione su alcune reti locali. La serie venne acquistata da Fininvest e trasmessa da Canale 5, diretta allora da Carlo Freccero, e Italia 1

