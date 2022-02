I due No di Letta ai referendum sulla giustizia sono un segno di resa, di nuovo (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Partito democratico vuole chiudere “la guerra dei trent’anni” tra magistratura e politica e, per continuare nel parallelo storico, la “pace di Westfalia” avverrà in occasione dei referendum di radicali e Lega per i quali si andrà a votare in primavera. Come avevamo scritto ieri, ecco dunque che Enrico Letta ha schierato la Direzione democratica a favore di due No (sull’abolizione della legge Severino e sulla limitazione delle ragioni per la custodia cautelare: Letta ha parlato di «abrogazione della custodia cautelare» ma si tratta di una limitazione) confidando che la riforma Cartabia ed eventuali suoi sviluppi sia in grado di superare i tre quesiti rimanenti (Consigli giudiziari – si vuole la partecipazione degli avvocati; legge elettorale per il Csm – per scoraggiare le correnti; la separazione delle ... Leggi su linkiesta (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Partito democratico vuole chiudere “la guerra dei trent’anni” tra magistratura e politica e, per continuare nel parallelo storico, la “pace di Westfalia” avverrà in occasione deidi radicali e Lega per i quali si andrà a votare in primavera. Come avevamo scritto ieri, ecco dunque che Enricoha schierato la Direzione democratica a favore di due No (sull’abolizione della legge Severino elimitazione delle ragioni per la custodia cautelare:ha parlato di «abrogazione della custodia cautelare» ma si tratta di una limitazione) confidando che la riforma Cartabia ed eventuali suoi sviluppi sia in grado di superare i tre quesiti rimanenti (Consigli giudiziari – si vuole la partecipazione degli avvocati; legge elettorale per il Csm – per scoraggiare le correnti; la separazione delle ...

