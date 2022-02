Gran Bretagna: via le restrizioni anti Covid, quarta dose da aprile (Di martedì 22 febbraio 2022) La Gran Bretagna farà cessare tutte le restrizioni anti Covid da dopodomani 24 febbraio. Lo ha annunciato il premier Boris Johnson, parlando alla Camera dei Comuni in merito al piano per questa nuova fase dell’epidemia. L’annuncio è arrivato nelle stesse ore in cui si ufficializzava la notizia che la Regina Elisabetta II ha contratto il Covid. Vaccinata con tre dosi, la sovrana, 95 ani, presenterebbe soltanto lievi sintomi di raffreddore e sta continuando “ad adempiere i suoi doveri“, comunica una nota di Buckingham Palace. Vaccino Covid, da aprile quarta dose In questo contesto il Governo farà cadere, dal 24 febbraio, anche l’obbligo dell’autoisolamento per i positivi. A esso si sostituisce un generico invito alla ... Leggi su velvetmag (Di martedì 22 febbraio 2022) Lafarà cessare tutte leda dopodomani 24 febbraio. Lo ha annunciato il premier Boris Johnson, parlando alla Camera dei Comuni in merito al piano per questa nuova fase dell’epidemia. L’annuncio è arrivato nelle stesse ore in cui si ufficializzava la notizia che la Regina Elisabetta II ha contratto il. Vaccinata con tre dosi, la sovrana, 95 ani, presenterebbe soltanto lievi sintomi di raffreddore e sta continuando “ad adempiere i suoi doveri“, comunica una nota di Buckingham Palace. Vaccino, daIn questo contesto il Governo farà cadere, dal 24 febbraio, anche l’obbligo dell’autoisolamento per i positivi. A esso si sostituisce un generico invito alla ...

