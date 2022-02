Giro delle Fiandre, decisione storica: montepremi femminile identico a quello maschile. Prima Classica Monumento (Di martedì 22 febbraio 2022) Gli organizzatori del Giro delle Fiandre hanno preso una decisione storica: il montepremi della gara femminile sarà identico a quello della prova maschile. Per la Prima volta nella storia ci sarà la perfetta parità uomo-donna negli emolumenti previsti in un Classica Monumento. Flanders Classics pensa che questo sia il modo migliore per spronare l’intero ambiente a valutare sullo stesso piano l’universo maschile e femminile, dando un importante messaggio a tutto l’universo ciclistico. Ricordiamo le cifre: 20.000 euro a testa ai vincitori, 10.000 euro per il secondo posto, 5.000 euro per la terza piazza, poi premi a scalare fino al ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Gli organizzatori delhanno preso una: ildella garasaràdella prova. Per lavolta nella storia ci sarà la perfetta parità uomo-donna negli emolumenti previsti in un. Flanders Classics pensa che questo sia il modo migliore per spronare l’intero ambiente a valutare sullo stesso piano l’universo, dando un importante messaggio a tutto l’universo ciclistico. Ricordiamo le cifre: 20.000 euro a testa ai vincitori, 10.000 euro per il secondo posto, 5.000 euro per la terza piazza, poi premi a scalare fino al ...

Advertising

CarloCalenda : Attenzione: 1. Normalizzare le tariffe delle concessioni. Oggi lo Stato incassa circa 100 milioni, a fronte di un g… - Brigante1959 : RT @OSpeleologo: @salvamenick @UGiangrieco @rutilibus Ok. Adesso come adesso servono i fatti l'era delle parole non serve più e le parole v… - MichelePugliest : @Libero_official America andava bombardata da tempo. Parte delle follie e delle bestialita' che accadono in giro pe… - Ori254 : RT @scenarpolitici: #renzi deve andare a processo. Un personaggio simile non può prendere in giro un popolo. Non deve usare la sua #bestiar… - Monica57550104 : RT @catiuz92: Davide 'Io non ci voglio perdere tempo' Peccato stia facendo il giro delle 7 chiese parlando di Soleil e sbugiardandosi. Se… -