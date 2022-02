Ciclismo | UAE Tour 2022 | risultati e classifica terza tappa | a Bisseger tappa e maglia | Ganna 2º

(Di martedì 22 febbraio 2022) Stefancon una prova di forza importante vince ladell’UAE, prima prova dell’UCI World. Il 23enne cronoman svizzero si è imposto in 9.43 nella cronometro di 9k con partenza e arrivo ad Ajman diventando il secondo più giovane vincitore dinella corsa, superando proprio Jasper Philipsen, che ha ottenuto questo alloro nell’edizione corrente.dunque per l’atleta della EF Education-Easy Post. Secondo, lontano soli 0.07 l’azzurro Filippo, alla prima corsa contro il tempo persa del. Terzo ed ultimo sotto i 10?, l’olandese Tom Dumoulin, distante 0.14 e apparso ...

Stefan Bisseger con una prova di forza importante vince la terza tappa dell'UAE Tour 2022, prima prova dell'UCI World Tour 2022. Il 23enne cronoman svizzero si è imposto in 9.43 nella cronometro di 9k ...
La stagione di ciclismo sta finalmente per entrare nel vivo. Uno dei primi grandi eventi del 2022 è certamente l'UAE Tour – organizzato da RCS Sport. Ad onor del vero, la competizione è cominciata ...