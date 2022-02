Cagliari-Napoli, è successo dopo la partita: l’accaduto (Di martedì 22 febbraio 2022) Finale di tensione quello tra Cagliari e Napoli. Alla Unipol Domus, infatti, alcuni ultras Cagliaritani hanno tentato di caricare, attraverso il lancio di pietre e bottiglie, il settori ospiti e, dunque, gli ultras napoletani. Provvidenziale è stato l’intervento delle forze dell’ordine, in grado di caricare i violenti e di scongiurare dunque possibili scontri. Ma, tornando indietro di qualche ora, possiamo vedere come già nel pomeriggio ci fossero state tensioni. Un corteo di tifosi partenopei aveva a lungo occupato le vie del centro di Cagliari, sfociando quasi in una caccia all’uomo. Anche qui, fondamentale l’intervento delle forze dell’ordine. Edoardo Ciccarelli Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Finale di tensione quello tra. Alla Unipol Domus, infatti, alcuni ultrastani hanno tentato di caricare, attraverso il lancio di pietre e bottiglie, il settori ospiti e, dunque, gli ultras napoletani. Provvidenziale è stato l’intervento delle forze dell’ordine, in grado di caricare i violenti e di scongiurare dunque possibili scontri. Ma, tornando indietro di qualche ora, possiamo vedere come già nel pomeriggio ci fossero state tensioni. Un corteo di tifosi partenopei aveva a lungo occupato le vie del centro di, sfociando quasi in una caccia all’uomo. Anche qui, fondamentale l’intervento delle forze dell’ordine. Edoardo Ciccarelli

