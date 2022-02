Animali Fantastici - I Segreti di Silente, i character poster dei protagonisti (Di martedì 22 febbraio 2022) In attesa dell'arrivo nelle sale e del nuovo trailer, online sono stati condivisi i character poster di Animali Fantastici - I Segreti di Silente. Animali Fantastici - I Segreti di Silente arriverà nelle sale italiane il 13 aprile e online, nell'attesa del nuovo trailer e di qualche anticipazione, sono stati condivisi tanti character poster. Nelle immagini i personaggi vengono ritratti con la bacchetta in mano, pronti a lanciare incantesimi, e si introducono anche i nuovi arrivi nella saga magica creata da J.K. Rowling. Il nuovo film del franchise firmato da J.K. Rowling è ambientato negli anni '30, diversi anni dopo gli eventi del secondo film, e seguirà Newt Scamander (Eddie Redmayne) ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 febbraio 2022) In attesa dell'arrivo nelle sale e del nuovo trailer, online sono stati condivisi idi- Idi- Idiarriverà nelle sale italiane il 13 aprile e online, nell'attesa del nuovo trailer e di qualche anticipazione, sono stati condivisi tanti. Nelle immagini i personaggi vengono ritratti con la bacchetta in mano, pronti a lanciare incantesimi, e si introducono anche i nuovi arrivi nella saga magica creata da J.K. Rowling. Il nuovo film del franchise firmato da J.K. Rowling è ambientato negli anni '30, diversi anni dopo gli eventi del secondo film, e seguirà Newt Scamander (Eddie Redmayne) ...

Advertising

DiSoia : Il mio entusiasmo per il film di animali fantastici senza Johnny Depp. - virgy_xp : Non solo la Rai non mi dà la seconda parte della seconda stagione di Imma Tataranni, ma la Rowling non mi dà Tina G… - moviestruckers : #AnimaliFantastici: I segreti di Silente, tutti i personaggi nei character poster ufficiali - UniMoviesBlog : #AnimaliFantastici3 - #ISegretiDiSilente Una vera valanga di poster in attesa del nuovo trailer!!! - ginmagination_ : RT @portkey: Animali Fantastici: I segreti di Silente arriva al cinema in Italia il 13 aprile. Il primo Esercito di Silente appare nei prim… -