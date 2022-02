Vlahovic | la sfida è la Champions | per l' esordio in Coppa studia i big

Advertising

Adriyioi : @FabioCasalucci @orso_marino ...contro bremer il risultato era anche scontato dato che aveva gia perso la sfida poc… - Gianpaolo_5 : @enzo_acca Io di Scudetto non ho mai parlato. Prima della sfida di Bergamo ho espressamente scritto che l'obiettivo… - JuventusUn : Le pagelle della #Juventus: roccia #deLigt, male #Vlahovic ma il peggiore in campo è stato…?? Date un voto da uno a… - news_mondo_h24 : Juventus-Torino: probabili formazioni, Belotti sfida Vlahovic - CalcioNews24 : #JuventusTorino è anche #Vlhaovic contro #Belotti: chi vincerà la sfida della Mole? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic sfida

La Gazzetta dello Sport

e Piatek s'affronteranno presto in un'altra Coppa (Italia), prima però per l'attaccante serbo è in programma il battesimo nella competizione più importante, la Champions League. Esordio da ...Laa forte tinte Usa è stata vinta dalla Fiorentina che ora più che mai sogna l'Europa. In ... L'erede dista facendo molto meglio del Dusan bianconero: Piatek da quando è arrivato a ...Per l'attacco Allegri dovrebbe optare per la coppia Vlahovic-Morata. Con qualche motivo di apprensione ... ottavi che nelle ultime due annate sono stati stregati. Nell'inedita sfida con il ...La sfida di domenica valeva per la 26.a giornata di Serie A e con l'1-0 ottenuto con l'ennesimo gol di Piatek, che finora non ha fatto rimpiangere Vlahovic, la Viola adesso è tra le squadre che ...