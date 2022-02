Serie America | perché gli Usa si comprano il campionato | come possono cambiarlo e i motivi per cui non è una brutta notizia

Serie A(merica): perché gli Usa si comprano il campionato, come possono cambiarlo e i motivi per cui non è una brutta notizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al ritmo di “whisky&soda e rock’n’roll”, la Serie A vuol fare sempre più l’Americana. O forse sarebbe meglio dire il contrario: è l’America che ha voglia di calcio italiano. Così tanta da comprarselo: la cessione dell’Atalanta, passata in settimana nelle mani di un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, porta a 8 le proprietà nordAmericane nel nostro campionato: Milan, Roma, Fiorentina, Bologna, Genoa, Venezia, Spezia, e appunto l’Atalanta. Quasi un partito, che potrebbe essere persino di maggioranza nella nostra Lega Calcio così spaccata. Inutile scandalizzarsi e gridare alla svendita del calcio italico: il tempo dei mecenati, i vari Moratti, Berlusconi, Cragnotti, Cecchi Gori &Co., purtroppo (o si potrebbe dire per fortuna, visti certi epiloghi…) è finito. Non ci sono più i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al ritmo di “whisky&soda e rock’n’roll”, laA vuol fare sempre più l’na. O forse sarebbe meglio dire il contrario: è l’che ha voglia di calcio italiano. Così tanta da comprarselo: la cessione dell’Atalanta, passata in settimana nelle mani di un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, porta a 8 le proprietà nordne nel nostro: Milan, Roma, Fiorentina, Bologna, Genoa, Venezia, Spezia, e appunto l’Atalanta. Quasi un partito, che potrebbe essere persino di maggioranza nella nostra Lega Calcio così spaccata. Inutile scandalizzarsi e gridare alla svendita del calcio italico: il tempo dei mecenati, i vari Moratti, Berlusconi, Cragnotti, Cecchi Gori &Co., purtroppo (o si potrebbe dire per fortuna, visti certi epiloghi…) è finito. Non ci sono più i ...

