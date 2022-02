Scoperti i due fondatori dei QAnon? I complottisti non ci credono

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Due team indipendenti di linguisti forensi hanno identificato in Paul Furber e Ron Watkins le menti dietro i messaggi dell’anonimo leader dei, una setta che riuniscee sostenitori di Donald Trump convinti che il mondo sia governato da una lobby di satanisti pedofili (ne parliamo qui e qui). Secondo quanto rivelato dal The New York Times, il team svizzero di OrphAnalytics di Clade-Alain Roten e Lionel Pousaz, insieme ai linguisti forensi francesi Florian Cafiero e Jean-Baptiste Camps, hanno analizzato la forma in cui sono scritti i messaggi dell’anonimo leader noto come “Q”, confrontandola con quella di 13 individui per stabilire se vi fossero similitudini. Dopo aver confrontato 100 mila parole scritte da “Q” con 12 mila parole elaborate da ciascuno dei soggetti sotto esame, scrive La Repubblica, i ricercatori hanno concluso – con un ...