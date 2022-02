"Questo è il momento migliore per aprire". Crisanti piccona Speranza: l'errore del ministro che può condannarci tutti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Andrea Crisanti è intervenuto in collegamento a Otto e Mezzo - la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber - per fare il punto della situazione epidemiologica e commentare le ultime notizie che arrivano dal mondo. In particolare la Gran Bretagna ha deciso di fare un netto passo avanti, con Boris Johnson che ha annunciato il “freedom day”, ovvero la fine di tutte le restrizioni, con anche i positivi al Covid che potranno circolare liberamente. “La sua linea ha aspetti positivi ma anche negativi - ha dichiarato Crisanti - la popolazione inglese è protetta come la nostra, con la curva che è calata indipendentemente dalle restrizioni. Significa che il virus è stato bloccato dalla risposta immunitaria delle persone vaccinate e guarite. Però la protezione è limitata nel tempo, quindi più si aspetta ad aprire e più la popolazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Andreaè intervenuto in collegamento a Otto e Mezzo - la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber - per fare il punto della situazione epidemiologica e commentare le ultime notizie che arrivano dal mondo. In particolare la Gran Bretagna ha deciso di fare un netto passo avanti, con Boris Johnson che ha annunciato il “freedom day”, ovvero la fine di tutte le restrizioni, con anche i positivi al Covid che potranno circolare liberamente. “La sua linea ha aspetti positivi ma anche negativi - ha dichiarato- la popolazione inglese è protetta come la nostra, con la curva che è calata indipendentemente dalle restrizioni. Significa che il virus è stato bloccato dalla risposta immunitaria delle persone vaccinate e guarite. Però la protezione è limitata nel tempo, quindi più si aspetta ade più la popolazione ...

