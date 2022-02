**Pd: Letta disegna road map, sostegno Draghi e riforme, 'a politiche 2023 per vincere'** (2) (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - GIUSTIZIA E REFERENDUM - Letta schiera il Pd sul no a due dei referendum ammessi: abrogazione della Severino e limitazione delle misure cautelari. Per gli altri 3 quesiti, il segretario dem indica la strada del Parlamento visto che sono parzialmente assorbiti dalla riforma Cartabia all'esame delle Camere. Questi 3 referendum "non ci vedono contrari, ma è dentro il dibattito parlamentare che noi vogliamo che arrivino le risposte". LEGGE ELETTORALE - Letta torna a sollecitare l'approvazione della riforma dei regolamenti parlamentari. "I cambi di casacca sono arrivati a cifre incredibili, circa trecento". Il segretario Pd parla anche di legge elettorale e spiega: "La legge elettorale attuale è la peggiore di sempre. Se ci sono le condizioni, siamo pronti a sederci al tavolo per migliorare" la legge ma "è evidente che siamo una piccola parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - GIUSTIZIA E REFERENDUM -schiera il Pd sul no a due dei referendum ammessi: abrogazione della Severino e limitazione delle misure cautelari. Per gli altri 3 quesiti, il segretario dem indica la strada del Parlamento visto che sono parzialmente assorbiti dalla riforma Cartabia all'esame delle Camere. Questi 3 referendum "non ci vedono contrari, ma è dentro il dibattito parlamentare che noi vogliamo che arrivino le risposte". LEGGE ELETTORALE -torna a sollecitare l'approvazione della riforma dei regolamenti parlamentari. "I cambi di casacca sono arrivati a cifre incredibili, circa trecento". Il segretario Pd parla anche di legge elettorale e spiega: "La legge elettorale attuale è la peggiore di sempre. Se ci sono le condizioni, siamo pronti a sederci al tavolo per migliorare" la legge ma "è evidente che siamo una piccola parte ...

Advertising

ilfoglio_it : È saltato l'incontro Letta-Conte in programma per l'ora di pranzo. Segno che un accordo tra #Pd e #M5s sulle elezio… - fattoquotidiano : Bersani a La7: “Avvicinamento tra Letta e Iv? Pd non diventi una Forza Italia moderna. Io non me ne andai via mica… - PalermoToday : Festa dell'Unità a Palermo, Letta vuole gli 'occhi della tigre': 'Comunali e Regionali sono fondamentali'… - GianniMagini : Ebbene si, è l'account originale, non quello fake. L'ha scritto proprio #Letta, anche detto '#OcchiDiTigre'. E co… - simonetta_81 : RT @jontargetti: Da una parte #Gualtieri sceglie #Raggi per presidiare commissione Expo. Dall'altra #Letta che in Direzione PD dichiara ch… -