“Orgogliosa di essere donna | un’artista donna” | le parole di Adele e le accuse di transfobia | VIDEO

Tre premi in una sola serata: miglior album ("30"), miglior canzone ("Easy on me") e miglior artista (da questa edizione senza distinzione di genere) dell'anno. Adele ha fatto incetta di riconoscimenti agli ultimi Brit Awards, ma l'attenzione social si è spostata dai suoi successi alle larghe (forse larghissime) interpretazioni di una frase pronunciata dal palco della The O2 Arena di Londra. parole che hanno portato all'accusa di transfobia. Tutto per colpa di un suo pensiero di 12 secondi mentre riceve la terza e ultima statuetta della sua serata trionfale, Los progresistas están acusando a Adele de transfobia por decir que adora ser mujer. Les digo: quieren acabar con nuestra civilización. Bien por Adele, potente voz en el canto que resuena más allá del escenario.

