Lusso e supercar 1 - Ferrari & Co | altro che crisi | nel 2021 una sfilza di record

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Mercato del lavoro pieno d'incognite? Inflazione al rialzo? Incertezza sul futuro? Scarsa liquidità? Listini auto in aumento? Problemi quotidiani dei comuni mortali: per chi sta nel beato club degli "happy few", sono soltanto echi lontani. Il settore automobilistico globale è nel pieno di uno dei periodi più complicati della sua storia per colpa di diversi fattori negativi, come ladei semiconduttori, il rincaro delle materie prime o le difficoltà di approvvigionamento. Eppure, i grandi nomi dell'alto di gamma, ossia i brand che sfornano vetture dai 200 mila euro in su, sono del tutto immuni da qualsiasi difficoltà produttiva e commerciale: vediamo quali sono, da dove vengono e che ambizioni hanno, in un percorso a puntate che inizieremo oggi e durerà qualche giorno. Sempre più clienti. Nella storia dell'auto sono spesso riusciti, non è una novità, a superare ...