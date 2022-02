Letta lascia intendere che nel 2023, a Palazzo Chigi, non può esserci Draghi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lui che non s’esalta nell’enfasi retorica, per un attimo deve forse immaginarsi come Al Pacino. “Se avrò un ruolo nel definire la quadra per il 2023, se vedrò gli occhi di tigre di chi vuol vincere allora lo metto in campo, se vuole pareggiare allora gli dico di restare in panchina”. Eccolo, Enrico Letta, alla vigilia – vigilia lunga, ma che di fatto è iniziata oggi – della sua maledetta domenica, quella elettorale. E la metafora calcistica è criptica solo agli occhi dei profani. Perché agli altri, nel Pd, l’avvertimento è fin troppo chiaro: chi sogna Draghi premier al prossimo giro, si può scordare di essere ricandidato. E del resto l’ipotesi è fumosa solo in teoria, se anche Giancarlo Giorgetti la paventa. “Ma pensate davvero – ha chiesto il ministro dello Sviluppo ai suoi parlamentari – che col Pnrr da realizzare fino al 2026, con ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lui che non s’esalta nell’enfasi retorica, per un attimo deve forse immaginarsi come Al Pacino. “Se avrò un ruolo nel definire la quadra per il, se vedrò gli occhi di tigre di chi vuol vincere allora lo metto in campo, se vuole pareggiare allora gli dico di restare in panchina”. Eccolo, Enrico, alla vigilia – vigilia lunga, ma che di fatto è iniziata oggi – della sua maledetta domenica, quella elettorale. E la metafora calcistica è criptica solo agli occhi dei profani. Perché agli altri, nel Pd, l’avvertimento è fin troppo chiaro: chi sognapremier al prossimo giro, si può scordare di essere ricandidato. E del resto l’ipotesi è fumosa solo in teoria, se anche Giancarlo Giorgetti la paventa. “Ma pensate davvero – ha chiesto il ministro dello Sviluppo ai suoi parlamentari – che col Pnrr da realizzare fino al 2026, con ...

Advertising

ilgiornale : Il segretario del Pd si oppone ai quesiti sulla custodia cautelare e sulla Severino. Ma lascia la porta aperta sugl… - SBLANDAS : @ottobrerosa @fattoquotidiano Voleva dire che porta il PD al 20%, e poi lo lascia a Letta. Perché già pensa di guidarlo lui. ?? - Fire_64 : @paola_vad @CarloCalenda Ma da quando quello che dice Letta è vincolante per Azione? Lascia che Letta sogni il suo… - Roberto_Rosoni : @Jew18366178 @fforzano E allora non votare e lascia decidere gli altri per te. Tanto un governo e una maggioranza L… - Luca62604669 : @marcolillo Ma perché Conte si ostina a credere in Letta e soprattutto perché non lascia questo Governo infame? -

Ultime Notizie dalla rete : Letta lascia "Il gatto Draghi potrebbe trasformarsi in volpe quando si stuferà dei dispetti dei leader" Letta pare il più leale e corretto nel fare assumere al partito le responsabilità condivise in sede ... Se pare poco digeribile alla base leghista il contenuto, ne lascia la paternità ai ministri, ...

Il metodo Draghi che agita i partiti. Alleanze e calcoli in attesa delle elezioni Ma su tutti c'è il disegno di Enrico Letta , che si sta ritagliando in modo certosino il ruolo del ... l o vedono come un bau bau, ma lui fa appello alle forze che sostengono il governo e lascia aperto ...

Letta lascia intendere che nel 2023, a Palazzo Chigi, non può esserci Draghi Il Foglio Twitter: bug su iOS, rumors su Lascia questa conversazione e video caricati in FullHD Nel mentre continua a manifestarsi un curioso bug nelle sue iterazioni per device Apple, Twitter prosegue nello sviluppare migliorie e nuove funzioni, come appena scoperto da due attivissimi leaker.

Letta blinda l'alleanza giallorossa "Affrontiamo il tempo che ci separa dal 2023 con l'ambizione di vincere", ha detto il segretario Pd alla Direzione nazionale, chiedendo "serietà" alle altre forze di maggioranza ed elencando le priori ...

pare il più leale e corretto nel fare assumere al partito le responsabilità condivise in sede ... Se pare poco digeribile alla base leghista il contenuto, nela paternità ai ministri, ...Ma su tutti c'è il disegno di Enrico, che si sta ritagliando in modo certosino il ruolo del ... l o vedono come un bau bau, ma lui fa appello alle forze che sostengono il governo eaperto ...Nel mentre continua a manifestarsi un curioso bug nelle sue iterazioni per device Apple, Twitter prosegue nello sviluppare migliorie e nuove funzioni, come appena scoperto da due attivissimi leaker."Affrontiamo il tempo che ci separa dal 2023 con l'ambizione di vincere", ha detto il segretario Pd alla Direzione nazionale, chiedendo "serietà" alle altre forze di maggioranza ed elencando le priori ...