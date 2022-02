Le Castagnole di Iginio Massari | Il maestro svela i suoi trucchi per farle soffici come una nuvola Non ci avreste mai pensato

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ledi Carnevale di Iginossimeuna. Iper ottenere un impasto super morbido. Uno dei dolci più popolari del Carnevale insieme alle chiacchiere o frappe. La ricetta è quella delpasticciere Igino. Occhio al fritto però, per avere una cottura perfetta leggi anche I segreti della Frittura perfetta di Iginoper Chiacchiere e, il trucco per creare bolle esuper friabili Ingredienti delledi Carnevale di Iginoper il purè di patate 280 g. di patate lessate e passate al setaccio 200 g. di latte 30 g. di burro 5 g. di sale per la biga 20 g. du farina bianca 00 30 g. ...

