Italia femminile, Durante: «Ci aspetta una finale molto impegnativa» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Italia femminile, Durante: «Ci aspetta una finale molto impegnativa. Sono le partite che ti fanno crescere» Il portiere della Nazionale femminile Francesca Durante ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della FIGC a riguardo di Italia-Norvegia (2-1), valida per la seconda giornata di Algarve Cup, tramite la quale le Azzurre si sono guadagnate la finale. Ecco le sue dichiarazioni: SULLA MAGLIA DA TITOLARE – «È stata sicuramente una grande emozione. Indossare questa maglia è sempre un grande orgoglio e poterlo fare con questo gruppo mi rende ancora più orgogliosa. È stata una bella partita, una bella esperienza e sono davvero felice». SULLA finale CONTRO LA SVEZIA – ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022): «Ciuna. Sono le partite che ti fanno crescere» Il portiere della NazionaleFrancescaha parlato ai microfoni del canale ufficiale della FIGC a riguardo di-Norvegia (2-1), valida per la seconda giornata di Algarve Cup, tramite la quale le Azzurre si sono guadagnate la. Ecco le sue dichiarazioni: SULLA MAGLIA DA TITOLARE – «È stata sicuramente una grande emozione. Indossare questa maglia è sempre un grande orgoglio e poterlo fare con questo gruppo mi rende ancora più orgogliosa. È stata una bella partita, una bella esperienza e sono davvero felice». SULLACONTRO LA SVEZIA – ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Due medaglie olimpiche storiche, le prime per il pattinaggio di velocità #ItaliaTeam a livello femminile, l’orgogli… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - AlinejadMasih : Be My Voice. Arriva in Italia, il 7 marzo, il documentario sulla condizione femminile in Iran. La storia di Masih A… - __cinzia___ : @martymoon02 @turbojr_ @MattiaZenzola @imalexwyse @StrangisLuigi boh ho cercato in giro ed ho visto che è il femmin… - firenzeviola_it : GIACINTI, Il gol con l'Italia mi dà fiducia. Ora la finale -