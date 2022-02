E’ giallo a New York: Claudio Mandia trovato morto nella sua stanza del college (Di lunedì 21 febbraio 2022) Doveva essere un fine settimana diverso, speciale. C’era una ricorrenza da festeggiare, i 18 anni del giovane studente Claudio Mandia che era andato nella grande mela per studiare. Purtroppo questa storia, è finita in tragedia. Claudio, il 17enne di Battipaglia (Salerno) è stato trovato morto in un college di New York nella notte tra tra giovedì e venerdì scorsi a 24 ore dal suo 18mo compleanno. Mantia è morto alla EF Academy di Tarrytown, a nord di New York, una scuola esclusiva di lingue, frequentata da studenti che arrivano da tutto il mondo e con rette di 62 mila dollari l’anno. I genitori erano arrivati dall’Italia venerdì per festeggiare con lui i suoi diciotto anni, quando sono stati raggiunti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) Doveva essere un fine settimana diverso, speciale. C’era una ricorrenza da festeggiare, i 18 anni del giovane studenteche era andatogrande mela per studiare. Purtroppo questa storia, è finita in tragedia., il 17enne di Battipaglia (Salerno) è statoin undi Newnotte tra tra giovedì e venerdì scorsi a 24 ore dal suo 18mo compleanno. Mantia èalla EF Academy di Tarrytown, a nord di New, una scuola esclusiva di lingue, frequentata da studenti che arrivano da tutto il mondo e con rette di 62 mila dollari l’anno. I genitori erano arrivati dall’Italia venerdì per festeggiare con lui i suoi diciotto anni, quando sono stati raggiunti ...

